Лидер Беларуси приехал в южноафриканскую страну, чтобы решить проблему продовольственной безопасности Зимбабве.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил Зимбабве в рамках политической командировки и обменялся символическими подарками с главой страны Эммерсоном Мнангагве.

Во время встречи во вторник, 31 января, Лукашенко подарил своему партнеру трактор Belarus 92s и ключи от него для личного подсобного хозяйства. В ответ беларусскому лидеру презентовали чучело льва, сообщает издание БелТА.

Отмечается, что встреча политиков состоялась в рамках решения вопроса о продовольственной безопасности Зимбабве, где Беларусь выступает в качестве страны-партнера. Президентов встречали зимбабвийские девушки в белорусских национальных костюмах с караваем в руках.

Видео дня

В ходе встречи Лукашенко не забыл в очередной раз покритиковать Запад из-за ведения санкций.

"Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир, за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие", — сказал он в комментарии журналистам.

Сотрудничество с Африкой из-за войны в Украине

Напомним, что после десяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Москва ищет способ заставить ЕС смягчить санкции. На фоне этого Россия усилила партнерство с южноафриканским рынком.

Недавно российский миллиардер, производящий удобрения, Андрей Мельниченко отметился визитом в Африку на фоне предвыборной конференции правящего Африканского национального конгресса.

Тем временем политический союзник Путина глава Беларуси Александр Лукашенко также усиливает партнерство страны с Африкой из-за позиции Москвы и западных санкций против его режима.

Он продолжает маневрировать перед российским руководством и избегать прямой конфронтации с Украиной, несмотря на то, что его жизнь фактически находится под прицелом РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: