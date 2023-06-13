Российские элиты понимают, что вторжение в Украину было не просто ошибкой, а преступлением.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты готовились к контрнаступлению Сил обороны Украины, что видел весь мир. В то же время "элиты" в России уже понимают, что они проиграли.

"Здесь как в анекдоте – "вскрытие покажет", что у реального Путина [осознает он реальную картину на фронте или нет]. Но коллективный Путин понимает тупик, в котором находится. Коллективный Путин – это ближайшее окружение диктатора, люди, которые принимают решения, влияют на принятие решений. Конечно, оснований для оптимизма у них нет. Это не значит, что нам легко и будет легко. Враг готовился к активным действиям украинских Сил безопасности и обороны, весь мир видит сегодня в онлайн режиме эти многокилометровые рвы, инженерные сооружения, минные поля и тому подобное. Но глобально российская так называемая элита понимает, что они проиграли, что полномасштабное вторжение в Украину было не просто ошибкой, а преступлением", – заявил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Юсов отметил, что сейчас обязанности пресс-секретарей российской армии выполняют лично российский диктатор Путин и руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу. Это свидетельствует о том, что внутри самой России больше никому не верят, а потому им приходится отдуваться. При этом представитель ГУР подчеркнул, что очень скоро население РФ перестанет верить и им.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате обстрела жилого дома погибли 11 человек, еще 34 пострадали.

В то же время россияне не выпускают украинцев из прифронтовых населенных пунктов. Как рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, эвакуироваться позволяют только коллаборантам. По его словам, людей в населенных пунктах вдоль линии фронта держат в качестве живого щита по приказу коллаборанта Балицкого.

Вас также могут заинтересовать новости: