По данным мэра Мелитополя, оккупанты позволяют эвакуироваться только коллаборантам.

Чем активнее продвигается контрнаступление ВСУ, тем крепче россияне хватаются, как за спасательный круг, за гражданских украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сказал городской председатель Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что по приказу местного гауляйтера Балицкого в качестве живого щита сегодня держат жителей населенных пунктов вдоль линии фронта.

"Так, жители Верхней Криницы и Пятихаток в 75 км от Мелитополя сообщают, что выехать собственным транспортом после объявленной "эвакуации" разрешили только предателям. Гражданских в это же время не выпускают", - сообщил Федоров.

Видео дня

"Напомню, жители Мелитополя благодаря нашим международным партнерам имеют возможность эвакуироваться в страны ЕС или на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнул мэр города.

Ситуация в Мелитополе

С 1 марта 2022 года город находится под российской оккупацией. При этом там регулярно случается "бавовна", также в Мелитополе действует мощное движение сопротивления.

Вас также могут заинтересовать новости: