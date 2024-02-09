Министр обороны Дании считает, что Россия может напасть на страну НАТО уже через 3-5 лет.

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен отмечает, что Россия вооружается очень быстро, и вероятен вариант, когда она может напасть на НАТО уже через три года, пишет Financial Times.

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает статью 5 и солидарность НАТО на прочность. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новая информация, которая сейчас выходит на первый план", - сказал Поульсен.

Как отмечает издание, в последние недели европейские страны все чаще предупреждают, что, по их мнению, Россия может попытаться подорвать статус НАТО в следующем десятилетии. В частных разговорах многие опасаются, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может еще больше ободрить Россию.

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"Есть основания для реальной озабоченности", - сказал Поульсен. "Потенциал России в производстве военной техники чрезвычайно вырос... Россия потенциально имеет волю к [осуществлению атак]. Теперь они также могут иметь возможность с точки зрения военного потенциала раньше, чем мы ожидали".

Кроме того, Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведской компании Saab, которая является одним из ведущих европейских оборонных концернов, сказал Financial Times, что он обеспокоен тем, что Россия производит более чем в 10 раз больше артиллерийских снарядов, чем способна производить Европа - около 4-5 млн в год. Он сказал, что западные правительства должны давать более долгосрочные обязательства оборонным компаниям.

В то же время Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил ранее на этой неделе, что альянс не видит никакой непосредственной угрозы для стран-членов.

Нападение России на НАТО - мнения экспертов

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild. Ссылаясь на секретные материалы бундесвера, издание опубликовало возможный сценарий, по которому РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

А военный эксперт Иван Киричевский увидел параллели между учениями НАТО и подготовкой Украины накануне полномасштабного вторжения РФ и отмечал, что европейские столицы скрытно готовятся к наземного наступления РФ на страны НАТО летом этого года.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин проигрывает в случае прямого противостояния России с Альянсом.

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