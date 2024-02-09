Российский посол сразу предупредил о "последствиях".

Румыния дает "зеленый свет" для оперативного развертывания сил НАТО на своей территории на 2024 год в случае серьезных угроз национальной безопасности страны. Как сообщает Euractiv, президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил об этом парламенту соответствующим письмом.

В документе говорится, что эта мера позволит Североатлантическому Альянсу принимать решение о быстром развертывании совместных оперативных групп на румынской территории в случае внезапного серьезного кризиса, который угрожает безопасности, национальной независимости и суверенитету страны, "чтобы оперативно разрешить кризис и предотвратить его эскалацию".

Как отмечается, в условиях ситуации, которая становится все более непредсказуемой, вмешательство НАТО может стать необходимым для защиты безопасности и суверенитета Румынии.

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"Для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное разрешение на их развертывание или транзит через территорию страны", - говорится в публикации.

Предполагается, что парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

Кроме того, глава Генерального штаба Вооруженных сил страны Влад Георгице призвал румынские власти принять законы и меры для повышения готовности населения к потенциальным российским угрозам. Генерал Георгице предупреждает, что победа Москвы в Украине может стимулировать дальнейшую агрессию РФ.

Комментируя военную выучку населения, министр обороны Румынии Анхель Тилвар обратил внимание на законопроект, предлагающий платную услугу по военной подготовке для людей в возрасте от 18 до 35 лет. При этом подробностей он не раскрыл.

На решение президента Йоханниса отреагировал "предупреждением о последствиях" посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

"Как только Румыния запросит еще больше войск и заявит о своей обеспокоенности военной службой, то, безусловно, следует предвидеть некоторые последствия. Мы говорим о них открыто, но ни в коем случае не стремимся к войне", - заявил Кузьмин на брифинге.

Румыния призвала готовиться к войне с Россией

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгице призвал готовиться к войне с Россией. Он заявил, что румынское население должно готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины. По его мнению, Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром".

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем.

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