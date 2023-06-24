СМИ пишут, что "вагнеровцы" могут дойти до Москвы уже к 19.00

Испуганные российские олигархи и политики вслед за своим президентом покидают Москву на фоне новостей о том, что наемники ЧВК "Вагнера" продолжают свое движение на столицу с целью "останавливать" военное руководство РФ.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

Так, ранее сегодня из Москвы в сторону Санкт-Петербурга, вылетел Ил96-300ПУ Путина, на котором установлено оборудование для управления армией. Позже данный борт исчез с радаров возле Твери.

Видео дня

Кроме того, второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44, который также оборудован на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

Кроме российского диктатору Москву покидает и российская верхушка, часть из них уже приземлилась за пределами РФ. К примеру, вице-премьер Денис Мантуров на фоне мятежа ЧВК Вагнер в панике улетел из Москвы в Турцию.

А пока российские элиты на частных самолетах массово покидают Москву, цены на авиаперелеты в России для обычных жителей поднялись в 20 раз. Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по несколько штук, а прямой перелет в Ереван (Армения) стоит 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей).

В свою очередь вокзалы в Ростове-на-Дону, захваченного ЧВК "Вагнер", переполнены людьми, желающими выехать из города. Железнодорожный и автобусный вокзалы города забиты людьми, транспорта не хватает. Испуганные ростовчане предпочитают садиться на любое направление, лишь бы выехать из города.

Пригожин захватывает города в России и идет на Москву

Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла ракетами бойцов его ЧВК по приказу министра обороны Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию в сторону Москвы "останавливать" военное руководство России. После захвата военных объектов в Ростове-на-Дону вагнеровцы начали действовать в Воронеже, который и открывает дорогу на Москву. Сейчас они в Липецкой области: до Москвы им осталось 300 километров.

Сбежавший российский диктатор хочет избежать битвы за Москву., поэтому он планирует "точечно" ликвидировать Пригожина, а наемникам "ЧВК Вагнера" пообещать амнистию. У Кремля нет серьезных военных резервов в районе столицы, поэтому оборонять Москву будут разрозненные подразделения чеченцев, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Вас также могут заинтересовать новости: