Гавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил за помощь Украине знаком "За содействие армии" офицера логистического подразделения Вооруженных сил Финляндии.
Как пишет финское издание Hufvudstadsbladet, военный - единственный, кто удостоен знака. При этом в Вооруженных силах не раскрыли должности и имени награжденного.
"Награда много для меня значит. Она адресована всем, кто работает в поддержку Украины в оборонной логистике", – рассказал военный изданию.
Он подчеркнув изобретательность ВСУ, которые "очень хорошо умеют решать проблемы".
"Я горд тем, что мы помогаем Украине... Я благодарен, что имею возможность делать значимую работу", – прокомментировал военный.
Помощь Финляндии Украине
Финляндия с первых дней войны помогает Украине. Так, 25 мая страна объявила, чо отправляет Украине новый пакет военной помощи на 109 млн евро. Он стал 16-м с начала войны. В него вошли, среди прочего, боеприпасы и зенитное вооружение.