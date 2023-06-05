Финские силы обороны не раскрывают имени награжденного и его должности.

Гавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил за помощь Украине знаком "За содействие армии" офицера логистического подразделения Вооруженных сил Финляндии.

Как пишет финское издание Hufvudstadsbladet, военный - единственный, кто удостоен знака. При этом в Вооруженных силах не раскрыли должности и имени награжденного.

"Награда много для меня значит. Она адресована всем, кто работает в поддержку Украины в оборонной логистике", – рассказал военный изданию.

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Он подчеркнув изобретательность ВСУ, которые "очень хорошо умеют решать проблемы".

"Я горд тем, что мы помогаем Украине... Я благодарен, что имею возможность делать значимую работу", – прокомментировал военный.

Помощь Финляндии Украине

Финляндия с первых дней войны помогает Украине. Так, 25 мая страна объявила, чо отправляет Украине новый пакет военной помощи на 109 млн евро. Он стал 16-м с начала войны. В него вошли, среди прочего, боеприпасы и зенитное вооружение.

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