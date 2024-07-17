Они обвиняют оккупантов в распространении дезинформации.

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что россияне пытаются распространить дезинформацию о полетах их истребителей F-16 в небе Украины.

Как пишет News.ro, в министерстве осудили попытку дезинформации со стороны связанных с Россией пропагандистских каналов, которые сообщали о серии полетов F-16 в Одесской области на прошлой неделе.

"Так называемые "источники", не идентифицированные в заметке на российской платформе Telegram, утверждают, что истребители F-16 вылетали с румынских аэродромов. Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и полицейские миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом", - говорится в заявлении. Видео дня

В Румынии связали эту кампанию с последним саммитом НАТО, на котором приняли важные решения по поддержке оборонных усилий Украины против незаконной и неоправданной агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией.

Кто пообещал передать Ф-16

Официально о намерении поставить украинской армии американские истребители объявляли Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. Сейчас в ряде стран продолжаются учения украинских авиаторов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина нуждается как минимум в 128 истребителях F-16, чтобы противостоять российским захватчикам. Бельгия обещала 30 самолетов, Дания - 19, Нидерланды - 24, а в Норвегии обещали истребители с новым вооружением.

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