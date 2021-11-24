Страна хочет предотвратить возможную гибридную атаку России по переброске нелегалов, которые сейчас штурмуют белорусско-польскую границу.

Эстония установила забор из колючей проволоки вдоль границы с Россией, чтобы предотвратить возможную атаку мигрантов, которые сейчас штурмуют белорусско-польскую границу.

Об этом пишет ERR.

Военнослужащие завершили работы по установке провода в Нарве.

Кроме того, в течение трех дней были установлены дополнительные заграждения в рекомендованных Департаментом полиции и погранохраны участках возможного нелегального пересечения границы.

Читайте такжеСпецслужбы РФ обвиняют подростка в подготовке нападения на школу по указанию из Украины (видео)Для ограждения использовали 4 км режущей проволоки. Всего в рамках учений "Шип-2021" тройные барьеры будут установлены вдоль 40 км восточной границы.

"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", – прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Всего министр обороны Эстонии Калле Лаанет, как писал УНИАН, поручил проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы с Россией.

С начала гибридной атаки Лукашенко Эстония помогает своим партнерам разрешать кризис с беженцами. Так, отметил Лаанет, государство направило в Литву заградительная проволока, беспилотники и подразделение военной полиции.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

Автор: Яна Ставская