Канцлег Германии изменил позицию в отношении России, утверждает президент Турции.

У канцлера Германии Олафа Шольца теперь совершенно другая позиция насчет российского президента Владимира Путина.

Шольц изменил позицию в отношении РФ, приводит слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Daily Sabah.

По его словам, канцлер Германии отметил важность наличия диалога.

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"Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России…", – сказал турецкий лидер.

Стоит отметить, что Эрдоган 2 ноября говорил по телефону с Шольцем, а также провел телефонный разговор с главой РФ. Президент Турции обсуждал по телефону вопрос работы "зернового соглашения", благодаря которому была возобновлена работа ряда украинских портов для экспорта нашего продовольствия Черным морем.

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В конце сентября Олаф Шольц сказал, что Германия не отправляет украинской стороне танки, поскольку не хочет спровоцировать расширение масштабов войны. По его словам, если начнутся боевые действия между НАТО и РФ, то "будет катастрофа".

В октябре канцлер сказал, что его страна не спешит передавать танки украинскому государству, потому что правительство учитывает позицию тех немцев, которые выступают против антироссийских санкций и поставок оружия украинской стороне.

В то же время Германия помогла Украине сделать свое небо более защищенным – предоставила первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T и пообещала вскоре передать еще три единицы этого вооружения.

В конце октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что в последнее время Шольц не проявлял желания "каким-либо образом прислушаться к позиции российской стороны и участвовать в каких-либо усилиях по предоставлению посреднических услуг".

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