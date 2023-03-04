Украинские военные могут зачистить Приднестровье от российских оккупантов за две недели. Но это для этого власти Молдовы должны официально обратиться к Украине за соответствующей помощью.
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что российский контингент в так называемой Приднестровской молдовской республике в военном плане Украине не грозит. А вот для самой Молдовы угрозы есть.
"Если те протесты, которые сейчас запущены, те механизмы, которые россияне запустили в Молдове, внутренние политические процессы, - а это дестабилизация, - выльется в какие-то стычки уже с применением оружия, туда может подключиться российский контингент, который находится в Приднестровье", - отметил Свитан.
Он отмечает, что прямого выхода для россиян из материковой РФ в Молдову нет - им надо пройти Украину или Румынию, чего они не смогут.
"А вот если такое развитие событий начнется, когда военные из Приднестровья вмешаются в политические процессы в Молдове, то тогда, если президент Молдовы попросит у нас помощи, мы можем вмешаться и зачистить "ПМР". Две недели нам хватит для того, чтобы уничтожить российские войска в Приднестровье. Но еще раз повторю, это только по просьбе президента и правительства Молдовы", - сказал Свитан.
При этом эксперт отмечает, что такое развитие событий не оттянет украинские войска с линии фронта, поскольку вдоль границы с Молдовой ВСУ и так вынуждены держать определенный контингент войск.
"Как только Молдова у нас попросит - две недели, после этого наши части подойдут и усилят уже линию фронта на том же Донбассе. К тому же усилятся тем, что осталось в Колбасной - какие-то есть определённые вооружения в самой "ПМР". То есть усилимся этим ленд-лизом российским или "ПМР"-ским", - считает Свитан.
Война в Украине - ситуация в Молдове
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В том числе, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта. После этого минобороны России обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории Приднестровья. Однако Зеленский назвал слухи о подготовке украинского вторжения в Приднестровье российской дезинформацией.
Тем временем, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать Приднестровье и интегрировать его в жизнь всей страны. Также Молдова изменила своб "нейтральную" позицию и заявила, что в ближайшее время может присоединиться к санкциям ЕС против России.