Если президент Молдовы Санду попросит Украину помочь освободить Приднестровье, то украинские силы сделают это за несколько недель.

Украинские военные могут зачистить Приднестровье от российских оккупантов за две недели. Но это для этого власти Молдовы должны официально обратиться к Украине за соответствующей помощью.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что российский контингент в так называемой Приднестровской молдовской республике в военном плане Украине не грозит. А вот для самой Молдовы угрозы есть.

"Если те протесты, которые сейчас запущены, те механизмы, которые россияне запустили в Молдове, внутренние политические процессы, - а это дестабилизация, - выльется в какие-то стычки уже с применением оружия, туда может подключиться российский контингент, который находится в Приднестровье", - отметил Свитан.

Он отмечает, что прямого выхода для россиян из материковой РФ в Молдову нет - им надо пройти Украину или Румынию, чего они не смогут.

"А вот если такое развитие событий начнется, когда военные из Приднестровья вмешаются в политические процессы в Молдове, то тогда, если президент Молдовы попросит у нас помощи, мы можем вмешаться и зачистить "ПМР". Две недели нам хватит для того, чтобы уничтожить российские войска в Приднестровье. Но еще раз повторю, это только по просьбе президента и правительства Молдовы", - сказал Свитан.

При этом эксперт отмечает, что такое развитие событий не оттянет украинские войска с линии фронта, поскольку вдоль границы с Молдовой ВСУ и так вынуждены держать определенный контингент войск.

"Как только Молдова у нас попросит - две недели, после этого наши части подойдут и усилят уже линию фронта на том же Донбассе. К тому же усилятся тем, что осталось в Колбасной - какие-то есть определённые вооружения в самой "ПМР". То есть усилимся этим ленд-лизом российским или "ПМР"-ским", - считает Свитан.

Война в Украине - ситуация в Молдове

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В том числе, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта. После этого минобороны России обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории Приднестровья. Однако Зеленский назвал слухи о подготовке украинского вторжения в Приднестровье российской дезинформацией.

Тем временем, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать Приднестровье и интегрировать его в жизнь всей страны. Также Молдова изменила своб "нейтральную" позицию и заявила, что в ближайшее время может присоединиться к санкциям ЕС против России.

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