Отмечается, что Трамп ведет дела не так напыщенно, как пытается это показать в ходе своей предвыборной кампании.

Украина переживает тяжелые времена в то время, как в США ведется жестокая политическая борьба. Дональд Трамп назначил Джей Ди Вэнса своим помощником.

Издание The Times пишет, что все комментарии Вэнса подвергаются тщательному анализу. Он сыграл ключевую роль в задержке выделения Украине военной помощи в размере 60 миллиардов долларов в Конгрессе, утверждая, что эти деньги не изменят баланс войны. Он сделал глупое замечание о том, что после победы лейбористов на выборах Британия станет первым исламистским государством с ядерным оружием. Он придерживается подхода Трампа к торговле через границы, включая использование тарифов, которые, по его мнению, вернут рабочие места.

Это тяжелое время для Украины, когда ВСУ застряли в кровавой войне, близкой к тупику. Многие западные избиратели страдают от усталости от войны, но ужасающие новости продолжают поступать. Когда лидеры стран НАТО направлялись на саммит в Вашингтон, российские ракеты ударили по городам Украины, убив по меньшей мере 44 человека и почти уничтожив главную детскую онкологическую больницу в Киеве.

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Кроме того, Украина заявила, что 20 000 детей пропали без вести, и менее 600 были спасены. Николай Кулеба заявил, что Путин препятствует их освобождению, потому что "он четко понимает, что каждый похищенный ребенок - это свидетель военных преступлений".

Билет Трамп-Вэнс вызывает беспокойство у Украины и Европы, но следует помнить, что Трамп может вести дела не так напыщенно и прагматично, как он это делает в ходе своей кампании. Европа также должна признать, что Трамп и Вэнс правы в том, что некоторые члены НАТО не справляются со своими обязанностями. Год назад лишь 11 из 32 стран достигли целевого показателя в 2%. Столтенберг заявил, что в этом году его достигнут 18. Сэр Кейр Стармер заявил, что Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но не раньше 2025 года.

Выборы в США - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом от "республиканцев". Он неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине.

При этом кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отвергла такое утверждение.

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