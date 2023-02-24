Чиновник прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал россиян "великим народом".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его неоднозначного высказывания по поводу величия российского народа.

Накануне Боррель в интервью "Радио Свобода" заявил, что "Россия - великий" народ, который никуда не исчезнет после окончания войны в Украине. В этом контексте европейский дипломат отметил, что Европа ничего не имеет против россиян и понимает их ситуацию.

В ответ на это Данилов написал в своем Twitter, что такая риторика Борреля - неправильный сигнал, который Кремль воспримет как приглашение к убийству мирных украинцев.

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"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия - великий народ" - это приглашение продолжать убийства. Путин - олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы - проявление слабости, стимул для преступлений", - написал он.

"Гуманизм" в отношении народа России

Отметим, что несмотря на достаточно жесткую риторику в отношении вторжения РФ в Украину и предложения расширить санкции против РФ, некоторые европейские чиновники и лидеры мнений высказывают достаточно "гуманные" взгляды в отношении самого народа России.

В частности, недавно Папа римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна российскому народу.

В то же время лидер Франции Эммануэль Макрон, заявил что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, что также вызвало возмущение среди властей Украины.

Как известно, на данный момент российские оппозиционные силы пытаются продвигать на мировых площадках тему о "хороших русских", которые осуждают агрессию РФ против Украины и поэтому не должны страдать из-за западных санкций. Однако украинцы больше склоняются к позиции по поводу того, что они сами будут решать кто из этих русских "хороший".

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