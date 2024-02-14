По словам Гранта Шэппса, "Украина может выиграть эту войну с нашим финансированием".

Каждая нация должна активироваться, чтобы помочь защитить фронт свободы. Об этом, комментируя уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников", написал в соцсети министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Он анонсировал свою встречу "с союзниками на Глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины".

"Затопление еще одного военного корабля Путина станет мощным напоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну с нашим финансированием", - подчеркнул Шэппс.

Потопление "Цезаря Куникова"

Генштаб ВСУ подтвердил поражение корабля оккупантов. Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" было поражено в результате успешной операции Вооруженных сил Украины и подразделений Главного управления разведки.

В российских СМИ поднялся настоящий переполох из-за уничтожения этого корабля. Россияне заметили интересную деталь - "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля. Именно в этот день умер советский офицер Цезарь Куников, в честь которого названо судно.

Позже УНИАН сообщал, что российский БДК потопили морские дроны: в ГУР показали видео операции. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

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