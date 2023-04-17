Глава правительства, возможно, нарушил законы, когда включил в госпрограмму субсидий фирму своей жены.

Против британского премьер-министра Риши Сунака начато парламентское расследование в связи с возможным нарушением правил декларирования семейных активов. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что уполномоченная группа чиновников британского парламента начала расследование на прошлой неделе в четверг. В официальной публикации о начале следствия нет никаких особых подробностей, а лишь упоминается один из пунктов кодекса поведения для депутатов о необходимости "всегда быть открытыми и откровенными в заявлениях о любой соответствующей заинтересованности в любом разбирательстве парламента или его комитетов".

По данным журналистов, парламентская комиссия заинтересовалась тем фактом, что жена Сунака, Акшата Мурти, является совладельцем фирмы по уходу за детьми, попавшей в правительственную программу дотаций.

Видео дня

В марте Сунак не упомянул, что эта программа косвенно касается бизнеса его жены. Также выяснилось, что Сунак не внес в свою парламентскую декларацию сведения о доле жены в этом бизнесе.

Скандалы Риши Сунака

Нынешний глава британского правительства пришел к власти в результате отставки двух своих предшественников, а не после победы на выборах его партии. Это в определенной степени нарушает сложившуюся в Британии традицию, а потому вызывает недовольство части британского общества.

В январе Риши Сунак угодил в громкий скандал из-за непристегнутого ремня во время езды в автомобиле. Примечательно, что Сунак сам опубликовал видео с нарушением и затем заплатил штраф.

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