С 5 февраля 2023 года будет запрещена закупка российских нефтепродуктов.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, через два месяца после того, как Европейский Союз запретил поставки большей части сырой нефти из России, блок распространит эмбарго на российские поставки дизельного топлива и бензина.

Как сообщает The New York Times, Европейский Союз, страны Большой семерки и их союзники будут стремиться ограничить сумму доходов, которые Россия может получить от своих продуктов нефтепереработки, установив верхний предел цен, подобно тому, как они сделали это в декабре на российскую нефть.

Западным грузоотправителям и страховщикам будет разрешено работать только с теми российскими нефтепродуктами, которые продаются по установленным ценам, которые еще не объявлены.

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В Европе не ожидается дефицита дизельного топлива и других нефтепродуктов, когда начнется эмбарго; резервы обеспечивают по крайней мере краткосрочный буфер.

Как говорится в материале, в декабре Россия заработала на нефти примерно 12,6 миллиарда долларов, что примерно на 24 процента меньше, чем годом ранее. В том же месяце доходы России от экспорта газа упали примерно на четверть, до 10 миллиардов долларов. И Европа, и Россия дорого платят за эту энергетическую войну.

Ситуация с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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