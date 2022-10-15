Представитель Госдепа отметил, что режим Лукашенко заботится не об интересах своего народа, а только о своих собственных.

США будут применять экономические санкции не только против РФ, но и против Беларуси, которая поддерживает Кремль в войне против Украины.

Об этом завил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Голос Америки.

"До тех пор, пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль в его агрессии против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры воздействия не только против России, но и против Беларуси, в частности, против институтов и элит", - уточнил Прайс.

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Прайс подчеркнул, что из-за политики Александра Лукашенко "Беларусь давным-давно в значительной степени уступила свой суверенитет России".

Путин использует "то, что должно быть суверенной белорусской территорией, в качестве военного плацдарма", - заявил представитель Госдепа.

То, что Украина подвергалась российским атакам с белорусской территории, "является свидетельством того факта, что режим Лукашенко не заботится об интересах своего народа, а Лукашенко и его приспешники в глубине души заботятся только о своих собственных интересах", - сказал Прайс.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко предоставил Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

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