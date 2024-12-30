Канцлер отметил, что инцидент должен быть полностью расследован.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал авиакатастрофу пассажирского самолета компании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился в Казахстане.

По его словам, катастрофа является еще одним свидетельством того, что жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей. Такое заявление он сделал в заметке в соцсети Х.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей – даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Мы думаем о семьях погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – написал немецкий канцлер.

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Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря 2024 года в Казахстане, в городе Актау упал пассажирский самолет. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. В катастрофе погибли 38 человек, выжили 29.

Через считанные часы после катастрофы появились видео обломков самолета, на которых видны повреждения фюзеляжа, характерные для тех, что оставляют ракеты ПВО. Поэтому эксперты заявили, что борт могли сбить российским ЗРК. В то время в Грозном также работали средства РЭБ, поэтому пилоты фактически управляли самолетом вслепую.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что самолет был сбит с земли. Он подчеркнул, что российскую версию о столкновении с птицами перечеркнул тот факт, что фюзеляж самолета весь был в пробоинах.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", – сказал Алиев.

Он добавил, что Россия должна была бы признать свою вину и извиниться за инцидент, однако от Москвы не было слышно ничего, кроме "бредовых версий" о причинах катастрофы.

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