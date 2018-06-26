Шендерович ответил УНИАН: мелочные вы и гадкие

УНИАН обратился к писателю-сатирику Виктору Шендеровичу с просьбой прокомментировать обвинения в плагиате, выдвинутые против премьер-министра РФ Владимира Путина.

Напомним, чтожурналист The New York Times Эндрю Крамер написал, что в 1997 году, когда Путин занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга, он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов. Ученые Института Брукингса проанализировали текст диссертации и обнаружили, что 16 страниц в ней просто были скопированы безо всяких ссылок из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга. Комментарий Шендеровича УНИАН читайте тут

Но вместе с тем одним комментарием сатирик не ограничился. На его персональном сайте появилась еще и такая вот отповедь:

«Позвонили из вражеской страны Украина - попросили прокомментировать сообщение The New York Times о том, что наш доблестный премьер Путин в 1997 году, за пару часов до своей всемирной славы, защищая диссертацию по вопросам экономики природных ресурсов, дружески позаимствовал безо всяких ссылок 16 страниц текста из американского учебника 1978 года под названием “Стратегическое планирование и политика”, написанного Дэвидом И. Клиландом и Вильямом Р. Кингом (David I. Cleland and William R. King), учеными Университета Питтсбурга.

Ну, и чего тут комментировать-то? Из-за чего подняли сыр-бор? О чем шумите вы?.. На фоне всего, что плохо лежало возле Балтийского пароходства в лихие девяностые и было рачительно подобрано и припрятано государственником Владимиром Владимировичем, чисто чтоб не пропало, - какие-то жалкие шестнадцать страниц бесхозного бусурманского текста!

Хуже, что ли, стало в Питтсбурге оттого, что русскому государственнику пришло в холодную голову без напряга заиметь в чистые руки умную корочку? А вы теперь всякой ерундой пытаетесь подорвать доверие российского народа к своему премьеру.

Доверия, которого не пошатнули ни «Байкалфинансгрупп», ни Беслан…

Мелочные вы и гадкие. Правильно мы вам газа не давали»