Президент Венесуэлы созывает Совет нацобороны из-за угрозы импичмента (видео)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве Совета национальной обороны для оценки «парламентского переворота» в стране.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Venezolana de television».
"Я созвал на завтра (26 октября – ред.) на 11 часов утра заседание Совета национальной обороны страны, чтобы обсудить парламентский переворот Национальной Ассамблеи План диалога в интересах мира", – сказал Мадуро во время большой концентрации венесуэльского народа во дворце Мирафлорес.
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Как сообщал УНИАН, Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы большинством голосов поддержала начало процесса импичмента президента Николаса Мадуро.
В свою очередь правительство, большинство в котором принадлежит сторонникам Мадуро, отклонила это решение. Вице-президент Аристобуло Истурис отметил, что юридически Национальной Ассамблеи не существует.