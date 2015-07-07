Греческий остров Лесбос захлестнула волна миграции

Власти греческого острова Лесбос не справляются с небывалым притоком иммигрантов. Только в прошлую субботу, по словам полиции острова, на Лесбос высадилось 1600 человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Полицейские утверждают, что им приходится работать круглосуточно, чтобы оформить всех новоприбывших, однако они от силы могут зарегистрировать 300-500 человек в день.

По данным ООН, в июне на Лесбос прибыло 15 тыс. иммигрантов, это больше, чем за весь предыдущий год. При этом коренное население острова составляет лишь 86 тыс. человек.

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Большинство иммигрантов высаживаются в северной части острова, в самой близкой от Турции точке, и должны преодолеть пешком 40 километров, чтобы добраться до пункта регистрации и получить необходимые документы.

Эти документы позволяют им находиться в стране от 1 до 6 месяцев.

Мигрантов селят в палатках, разбитых на бывшем стадионе, и в единственном на острове пункте для беженцев.

По словам корреспондента Би-би-си Анны Холлиган, оба этих лагеря "абсолютно перегружены".

Сотрудники гуманитарных организаций утверждают, что кризис с беженцами на Лесбосе - самый серьезный в Европе

Представители благотворительной организации "Медицина без границ" в интервью Би-би-си признались, что худшей ситуации, чем на Лесбосе, они не видели нигде в Европе.

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В этом году уже более 1800 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море, это в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.

В конце июня министры стран ЕС договорились расселить в ближайшие два года около 40 тыс. мигрантов, добравшихся до Италии и Греции, по другим странам Евросоюза.

Однако этот договор не стал обязательным к исполнению, поскольку ряд стран Восточной Европы отказался принимать установленные квоты, указывая на то, что мигрантов нельзя отправлять насильно в те страны, куда они не хотят ехать.

Великобритания также вышла из этой программы, сославшись на исключение, сделанное для нее в Лиссабонском договоре.