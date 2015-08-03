Количество мигрантов в Германии достигло рекордной отметки за последние 10 лет

Число иммигрантов, проживающих в Германии, достигло 10,9 млн человек в прошлом году.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Как отмечает агентство, такое количество мигрантов на 1 млн превышает показатель трехлетней давности и является крупнейшим за последние 10 лет.

Согласно данным Федерального статистического ведомства, 620 тыс. иммигрантов, прибывших с 2011 года, являются выходцами из стран Европейского союза.

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Среди них лидируют поляки, румыны, итальянцы, болгары и венгры.

Кроме того, значительно возросло количество прибывших китайцев, сирийцев и индийцев.

Вместе с тем число лиц с иностранными корнями, которое включает в себя также рожденных в Германии детей иммигрантов, прибывших с 1950 года, составило 16,4 млн - около одной пятой всего 80-миллионного населения страны.