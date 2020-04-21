Любовь во время чумы: пенсионеры в 97 лет благодаря коронавирусу поняли, что влюблены

Роберт Уолш рассказывает о службе на подводной лодке, а Лилиан Гранди о том, как в войну строила бомбардировщики.

97-летние пенсионеры из города Прествич в графстве Большой Манчестер (Великобритания) благодаря коронавирусу поняли, что влюблены.

Об этом сообщает The Sun.

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Ветеран Роберт Уолш и Лилиан Гранди познакомились в ноябре 2019 года, после чего начали встречаться. Когда власти объявили о том, что в стране вводится карантин, Уолш и Гранди решили съехаться, поскольку поняли, что любят друг друга. Получив одобрение детей, Роберт переехал к Лилиан.

Теперь Роберт играет Лилиан на укулеле, они поют песни своей молодости и вспоминают былые дни. Уолш рассказывает о службе на подводной лодке, а Гранди о том, как в войну строила бомбардировщики.

"Я влюбился в нее безвозвратно. Мы нашли хорошую сторону в этом ужасном вирусе: теперь мы вместе", - признался ветеран.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании пожилая пара после 50 лет брака решила покончить жизнь самоубийством в один день.