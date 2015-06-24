Ночь в Ереване прошла спокойно: полиция не предпринимала попыток разгона акции протеста

Как сообщает PanArmenian.net, ночь прошла спокойно, полиция не предпринимала попыток разгона. Участники пикета, в свою очередь, выстроили своеобразные "баррикады" из мусорных баков.

Рано утром протестующие начали организовано убирать скопившийся на месте проведения пикета мусор.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Полиция после нескольких "знаков предупреждения" начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, что ведет к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.

Однако вечером протестующие снова отправились на демонстрацию к президентскому дворцу.

Люди начали садиться на асфальт. Они свистели и кричали "Свобода!" и пожелания, чтобы армянский президент ушел с занимаемой должности.

Кроме того, как сообщили журналисты, позже приехали водометы, которыми накануне разогнали митингующих.

Впоследствии полиция предложила пяти участникам акции протеста против подорожания электроэнергии встретиться с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Вскоре дополнительные силы охраны правопорядка были стянуты к месту проведения акции на проспекте Баграмяна в Ереване. Депутаты стали "живой стеной" между полицейскими и митингующими.