Туск созывает срочный Евросаммит из-за Греции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение распространено в четверг в Брюсселе.

«В свете результатов заседания Еврогруппы, которое прошло сегодня, я решил провести Евросаммит в понедельник, 22 июня в 19.00. Пришло время безотлагательно обсудить ситуацию с Грецией на высшем политическом уровне”, - аргументировал свое решение Туск.

Читайте такжеГреки на слухах о выходе из еврозоны сняли за день депозитов почти на миллиард евроЗаседание Еврогруппы, которое прошло в четверг в Люксембурге, завершилось безрезультатно.

Ранее сегодня центральный банк Греции допустил выход страны из Евросоюза из-за недостижения соглашений с кредиторами.