Москва не раскроет список "невъездных" граждан ЕС - МИД России

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке в воскресенье, 31 мая, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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"Россия не предает эти списки гласности. При наличии у европейских обладателей дипломатических паспортов сомнений в отсутствии проблем со въездом на территорию России они могут уточнить в российских посольствах и генконсульствах информацию", - отметила она.

По словам Захаровой, российские загранучреждения оперативно предоставят исчерпывающие данные о возможности посещения России.

"Повторю еще раз: и публично, и по дипломатическим каналам (в ходе переговоров, встреч, на площадках международных организаций) европейским, как мы до сих пор полагаем, коллегам были даны ответы на все их вопросы как о причинах введения ответного российского списка, так и по схеме действий европейских политиков, желающих посетить Россию", - подчеркнула заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ.

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Как сообщал УНИАН, ранее Москва передала в посольства государств-членов ЕС список "невъездных" в страну политиков. В него входят 89 человек, в частности, лидер либералов в Европарламенте.

Полный список европейских политиков, которым запрещен въезд на территорию РФ, опубликовала Национальная телерадиовещательная компания Финляндии. Российский МИД аутентичность списков пока не подтвердил.

В свою очередь, президент Европарламента Мартин Шульц назвал "недопустимым" "черный список" политиков ЕС, которым запрещен въезд в РФ и призвал Москву обеспечить прозрачность своих решений с возможностью их обжаловать.

"Я встревожен сообщениями о российском "черном списке" европейских политиков и чиновников, который включает в себя большое количество известных и высокопоставленных членов Европарламента. Недопустимо, чтобы это еще больше уменьшало степень взаимного доверия и подрывало любые усилия для конструктивного диалога, чтобы найти мирное и долгосрочное решение нынешнего геополитического кризиса", - заявил он.