МИД Италии хочет, чтобы Россия прояснила критерии формирования списка "невъездных"

Об этом со ссылкой на МИД республики сообщает ТАСС.

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"Совершенно непонятны и необъяснимы причины и критерии, исходя из которых составлялся черный список. Следовательно, это препятствует возобновлению диалога между ЕС и Россией, за который всегда последовательно выступала Италия", - полагает внешнеполитическое ведомство.

Как сообщал УНИАН, ранее Москва передала в посольства государств-членов ЕС список "невъездных" в страну политиков. В него входят 89 человек, в частности, лидер либералов в Европарламенте.

Напомним, на днях в Россию не пустили депутата Бундестага, руководителя группы межпарламентского сотрудничества с Украиной Карла-Георга Вельманна.

Полный список европейских политиков, которым запрещен въезд на территорию РФ, опубликовала Национальная телерадиовещательная компания Финляндии. Российский МИД аутентичность списков пока не подтвердил.