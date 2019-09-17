Американский дипломат Мэтью Брайза: "Наши немецкие друзья всегда готовы улучшить отношения с Россией. Но Вашингтон и Лондон не готовы. Они хотят увидеть, что будет дальше"

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Кадровому сотруднику дипкорпуса США Мэтью Брайзе не чужда тема взаимоотношений Восточной Европы, России, Кавказа и Центральной Азии. В начале 90-х в Польше он занимался вопросами реформирования органов госбезопасности и региональной политики, позже работал в посольстве США в Москве, также был специальным советником посла Ричарда Морнингстара, занимался координацией американских программ содействия проведению экономических реформ в постсоветских государствах Закавказья и Центральной Азии.

Еще 20 лет назад Брайза занимался координацией создания новых нефте- и газопроводов в обход России в должности заместителя специального советника президента и госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии в Каспийском регионе. В 2005-м стал заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам и занимался вопросами мирного урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. В 2011-2012 годах был послом США в Азербайджане, после чего оставил дипломатическую службу после того, как Сенат отказался подтвердить его назначение на этот пост.

В настоящее время возглавляет Центр оборонных исследований Эстонии (Таллин).

Обмен политзаключенными или военнопленными поможет отношениям России и Запада улучшиться? В России этого ждут.

Это зависит от следующих шагов. Наши немецкие друзья всегда готовы улучшить отношения с Россией. Возможно, будет из-за этого давление из Берлина. Но, с другой стороны, друзья в Вашингтоне и Лондоне не готовы. Они хотят увидеть, что будет дальше.

Это очень важный шаг. Насколько я понимаю, это была инициатива президента Зеленского. Он независимо это сделал, без США или еще кого-либо. Это очень хороший знак возможности дальнейшего улучшения, если Москва этого хочет. Но я не уверен, что они хотят.

Что, на ваш взгляд, показывает, что Путин так быстро согласился на обмен после прихода к власти нового президента в Украине? Что это говорит о президенте Зеленском?

Хороший вопрос, но я отвечу обратное тому, что вы ожидаете. Я считаю, что Зеленский уже играет в новую очень позитивную и успешную игру с президентом Путиным. Очень многие были уверены, что Путин будет играть с Зеленским. Даже во время предвыборной кампании бывший президент Порошенко обвинил Зеленского в этом. Но я думаю, что для Путина было сюрпризом, что Зеленский очень успешно выстроил отношения с Путиным и с Россией. Зеленский не боялся. Он очень интеллигентный. Он просто реагировал и открыл дверь, и Путину стало сложно просто отказать в этом обмене.

А зачем это Путину? Зачем отдавать заключенных?

Путин хочет, чтобы европейские страны, особенно Франция и Германия, сняли санкции. Кроме того, я считаю, что президент Трамп и его администрация уже давно хотят сделки с Путиным по Украине: «Дорогой Володя, если вы уйдете с Донбасса, мы можем снять санкции и давайте сотрудничать, например, по Сирии, и забудем про Крым». Речь может идти об этом. Путин чувствует, что Трамп хочет этого. Может, и Меркель хочет, и Макрон. Путин может на этом зарабатывать очки на переговорах.

Оккупация Грузии - с 2008 года. 2014 год – Украина. Сирия и так далее... На Западе российское правительство сравнивают с террористами. Даже если российская поддержка или армия уйдет из Донбасса, даже если Путин вдруг станет лучшим демократом, стоит ли Западу после всего этого выстраивать нормальные отношения с Путиным?

До того, как Россия вернет Крым Украине, для меня было бы очень сложно разговаривать с Россией. Но я знаю, что такой взгляд не реален для европейских союзников. Я считаю, что это неправильно.

Еще Россия должна нормализовать движение кораблей в Азовском море и через Керченский пролив. Если Запад не реагирует на это, мы повторим ошибку, какая была в Грузии, когда последствия войны были очень мягкими. Если мы еще раз так отреагируем, больше будет проблем и на Донбассе, и вообще в Украине.

Егор Куроптев

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«Пограничная ZONA» https://youtu.be/AkYR0h3FTD4

Playlist проекта на Youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLLuyxPVlLp3iAPgRjq3PpTqGu__i7KD9S

Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала “Starvision" запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.