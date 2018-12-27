Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент. Читайте такжеForbes назвал самую высокооплачиваемую музыкальную группу в 2018 году В топ-10 самых переоцененных также вошли: Кристиан Бейл (окупаемость - $1,5) Мэтт Деймон ($3,7) Мелисса Маккарти ($4,9) Риз Уизерспун ($5,2) Дженнифер Лоуренс ($6) Шарлиз Терон ($7,9) Том Круз ($10,4) Том Хэнкс ($12,1) Бен Аффлек ($12,2) В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу. Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли: Джереми Реннер ($82,7) Марк Руффало ($80,2) Эми Адамс ($69,9) Галь Гадот ($60) Крис Эванс ($56,1) Крис Хемсворт ($36,2) Скарлетт Йоханссон ($34,4) Роберт Дауни-младший ($24,4) Джулия Робертс ($24) Райан Рейнолдс ($22,8)

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