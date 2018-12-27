Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.
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В топ-10 самых переоцененных также вошли:
Кристиан Бейл (окупаемость - $1,5)
Мэтт Деймон ($3,7)
Мелисса Маккарти ($4,9)
Риз Уизерспун ($5,2)
Дженнифер Лоуренс ($6)
Шарлиз Терон ($7,9)
Том Круз ($10,4)
Том Хэнкс ($12,1)
Бен Аффлек ($12,2)
В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.
Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли:
Джереми Реннер ($82,7)
Марк Руффало ($80,2)
Эми Адамс ($69,9)
Галь Гадот ($60)
Крис Эванс ($56,1)
Крис Хемсворт ($36,2)
Скарлетт Йоханссон ($34,4)
Роберт Дауни-младший ($24,4)
Джулия Робертс ($24)
Райан Рейнолдс ($22,8)