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Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

14:26, 27 декабря 2018
Мир
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В топ-10 самых переоцененных также вошла Риз Уизерспун \ reesewitherspoon/instagram.com

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.

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В топ-10 самых переоцененных также вошли:

Кристиан Бейл (окупаемость - $1,5)

Мэтт Деймон ($3,7)

Мелисса Маккарти ($4,9)

Риз Уизерспун ($5,2)

Дженнифер Лоуренс ($6)

Шарлиз Терон ($7,9)

Том Круз ($10,4)

Том Хэнкс ($12,1)

Бен Аффлек ($12,2)

В прошлом году в рейтинге самых переоцененных актеров первое место досталось Марку Уолбергу.

Forbes также обновили рейтинг самых «эффективных» актеров, в первую десятку вошли:

Джереми Реннер ($82,7)

Марк Руффало ($80,2)

Эми Адамс ($69,9)

Галь Гадот ($60)

Крис Эванс ($56,1)

Крис Хемсворт ($36,2)

Скарлетт Йоханссон ($34,4)

Роберт Дауни-младший ($24,4)

Джулия Робертс ($24)

Райан Рейнолдс ($22,8)

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Теги: #рейтинг#актеры