Bloomberg: Никакие санкции не подействуют на Россию, если Трамп и дальше будет хвалить Путина

Экономическое давление должно идти рядом с политическим осуждением агрессивной страны, которая думает, что стала «великой».

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе ввела новые санкции против России за попытку отравить экс-шпиона и его дочь на территории Великобритании. И этот шаг приветствуется.

Но он также сбивает с толку и контрастирует с тем, что президент США говорит. Ведь он неоднократно публично хвалил президента России Владимира Путина. Об этом в редакционной статье пишет Bloomberg.

Можно надеяться на то, что настоящая стратегия США заключается в том, чтобы противостоять российскому агрессивному поведению. Но пока американский лидер не начнет говорить жестко, никакие наказания не заставят Путина воздержаться от его повестки дня.

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Администрация Трампа многими способами выступила против России. Она усилила санкции, которые команда Барака Обамы ввела в ответ на аннексию Крыма, одобрил передачу Украине оборонного летального оружия, нанесла удар по сирийским военным базам, когда сирийский диктатор Башар Асад вновь применил химическое оружие, а также выдворила российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании. Департамент юстиции США недавно выдвинул обвинения против 13 россиян за кибератаки. Администрация правильно поступила, когда выступила против строительства трубопровода «Северного потока-2», через который Кремль хочет поставлять газ Германии в обход Украины.

Важно и то, что много американских наказаний были строго направлены против близкого окружения Путина, финансовых институтов и ключевых промышленных отраслей. МВФ говорит, что западные санкции могут заставить российскую экономику сократиться на 10%.

С другой стороны, был определенный отступ, который отражает личные взгляды американского президента. Администрация несколько раз отказывалась выполнять санкции, которые поддержали обе партии в Конгрессе, и которые сам Трамп назвал «несовершенным законодательством». Более серьезным было то, как президент США публично стал на сторону Путина против разведывательных служб Америки в вопросе российского вмешательства в выборы. Он также отрицал, что Кремль – враг США. Зато Трамп называл СМИ «врагами народа». Он также хвалил российское «сотрудничество» в Сирии, которое, в действительности, состояло в поддержке режима кровавого диктатора, атаках против проамериканских повстанческих отрядов и помощи Ирану разместить свои силы у границы Израиля. Трамп регулярно критикует союзников США в Европе и почему-то отказывается раскрыть детали его личного разговора с Путиным за закрытой дверью в Хельсинки.

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Не удивительно, что когда Госсекретарь Майк Помпео предстал перед Комитетом Сената по иностранным делам, председатель комитета Боб Коркер спросил его: «Почему президент говорит все эти вещи?». И это хороший вопрос, потому что противоречие риторики Трампа американской политике имеет реальные последствия.

К примеру, это подрывает действие санкций. Они хоть и имеют определенный прямой эффект, их главная цель сделать агрессивную страну изгоем в мире. Поэтому санкции имеют наибольшее влияние, если они сопровождаются мощным моральным осуждением и международными усилиями давления, нацеленными на то, чтобы заставить агрессивную страну изменить свое поведение.

Санкции, которые Америка ввела за отравление Скрипача, непременно нуждается в поддержке. Если Кремль не докажет, что не использует химическое и биологическое оружие за несколько месяцев, Вашингтон закрутит гайки еще больше. Задача Трампа в том, чтобы поддержать новые санкции четким посланием Путину, что США стоят на стороне Европы в нетерпимости к попыткам убийства на чужой земле и к российской агрессии. И администрация президента не сможет это сделать без его публичной поддержки.