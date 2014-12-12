Около 47% американцев одобрили применение пыток при допросах ЦРУ

15:26, 12 декабря 2014
Мир
3 0

Около 47% жителей США одобряют пытки ЦРУ в отношении людей, подозреваемых в терроризме. 

REUTERS

Об этом, как передает LB.ua, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rasmussen Reports, сообщается на сайте компании.

Граждане США, поддержавшие методы допросов ЦРУ, считают, что пытки помогают получить властям США ценную информацию, необходимую в борьбе с экстремистами.

Еще 33% населения США такие методы не одобрили, а 20% респондентов не смогли определиться со своей позицией.

Читайте такжеООН призывает наказать агентов ЦРУ за применение пыток

В опросе, проведенном 9-10 декабря, участвовали около тысячи человек.

9 декабря в США была обнародована часть секретного доклада о жестких методах допроса, используемых ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года. Президент Барак Обама обещал, что пытки при допросах больше допускаться не будут. Республиканцы, напротив, применение пыток одобрили.

Бывший вице-президент США Дик Чейни, между тем, поддержал применение пыток. Он назвал обнародованный в Конгрессе доклад о методах допроса ЦРУ "полной хренью" (full of crap), сообщает Fox News. По мнению политика, применение пыток водой, в том числе имитации утопления, по отношению к заключенным оправдано и принесло должные результаты.

Читайте такжеКвасьневский впервые открыто признал существование тюрьмы ЦРУ в Польше

"На что вы готовы пойти, чтобы получить информацию, необходимую для предотвращения нападений на США?", - отметил Чейни. Он также уточнил, что экс-президент США Джордж Буш-младший был в курсе методов, используемых ЦРУ. "Я думаю, он знал все, что он хотел знать, и что ему нужно было знать", - сказал Чейни.

Кроме того, использование пыток поддержала и лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. "Когда тикает бомба, - тик-так, тик-так, тик-так, - и она взорвется через час или два, и жертвами взрыва могут стать 200 или 300 человек, необходимо разговорить человека", - отметила Ле Пен. Журналист попросил лидера "Национального фронта" уточнить, подразумевает ли она при этом пытки, на что политик ответила, что подойдут любые методы.

В свою очередь, Германия и Великобритания осудили применение пыток в ЦРУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter