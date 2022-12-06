5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе в 800 км от Украины.

Гораздо эффективнее уничтожать ракетное вооружение не тогда, когда оно запущено и летит в направлении целей, а к пуску, рассказал в интервью "Obozrevatel" генерал-лейтенант Игорь Романенко, комментируя взрывы на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе.

На вопрос, мог бы "теоретически" быть украинским беспилотник, который атаковал аэродром, Романенко ответил: "Представители военного командования Украины не подтверждают этого и не должны в условиях гибридной войны".

Он отметил, что имеющиеся виды вооружения, которые Запад поставляет Украине, не могут уничтожать носители ракет на таком дальнем расстоянии (от Украины до Энгельса минимум 600 км – ред.).

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"Нам нужны дальнобойные комплексы или вообще противоракетные комплексы против баллистических ракет. Потому что даже советские комплексы, такие как С-300 и "Бук-М1", могут уничтожать крылатые ракеты. А вот с баллистическими и гиперзвуковыми здесь проблема. Нам нужны такие комплексы, как Patriot, как франко-итальянские SAMP-T, как израильские Arrow. Но это нам не предоставляется", - рассказал генерал.

Романенко подчеркнул, что атака военных объектов на территории агрессора является абсолютно законной целью Украины.

Новые взрывы на аэродромах в России - новости

5 декабря взрыв прогремел на территории аэродрома стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области в 800 км от Украины.

В результате атаки "неизвестного беспилотника" были повреждены Ту-95, которые готовились нанести массированный ракетный удар по Украине. Двое оккупантов получили ранения.

Того же дня "неизвестный беспилотник" атаковал еще один аэродром россиян – в Рязанской области.

В ГУР, в свою очередь, подчеркнули, что за все взрывы на территории России "ответственность несет страна-агрессор".

Накануне эксперты, анализируя спутниковые снимки с Энгельса, констатировали, что РФ сосредоточила на аэродроме до 20% стратегической авиации.

Все же это не помешало россиянам нанести новый массированный удар по Украине вечером в понедельник. Хоть он и был не такой силы, о которой предупреждали в командовании.

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