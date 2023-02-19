ВСУ фиксируют активность российских разведывательных БПЛА.

Силы обороны Украины не сбивают запущенные Россией воздушные шары чтобы не разоблачать позиций наших средств ПВО.

"Эти шары – это способы выведывания, откуда сработает наша противовоздушная оборона. Мы пока ограничивались наблюдением за ними и не открывали своих позиций. Мы говорим о том, что это, вероятно, способы как раз истощения противовоздушной обороны и выявления позиций, с которых она может сработать", – пояснила руководитель прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Первый".

По ее словам, украинские силы также фиксируют активность российских разведывательных беспилотников вдоль линии фронта. В частности, 17 февраля бойцы ВСУ сбили два вражеских дрона типа "Орлан", еще один БПЛА сбили 16 февраля.

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"То есть активность разведки в воздухе есть", – добавила Гуменюк.

Россия начала применять воздушные шары - что известно

15 февраля ВСУ впервые зафиксировали в небе над Киевом воздушные шары РФ. Они собирали данные о размещении систем ПВО, или просто истощали ресурс зенитных войск.

На следующий день РФ осуществила массированный пуск ракет по Украине, повредив объекты критической инфраструктуры.

По мнению экспертов, враг теперь будет чаще прибегать к "ложным воздушным целям". Таким образом, страна-агрессор адаптирует свои атаки.

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