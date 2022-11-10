В администрации президента Байдена боятся эскалации ситуации.

Украина не получит от США беспилотники Gray Eagle MQ-1C. В администрации американского президента Джо Байдена считают, что такая помощь приведет к эскалации конфликта.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что члены Конгресса призвали администрацию Байдена передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, в том числе, и Gray Eagle MQ-1C. При этом источники сообщили, что положительное решение по этому вопросу не приняли.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", - говорится в статье.

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Военная помощь от США - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон оказывает всевозможную помощь Киеву, в том числе и в военной сфере.

Так, 4 ноября в США объявили о новом пакете помощи на общую сумму в 400 миллионов долларов, который включает, в том числе 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost.

Кроме того, США и Нидерланды договорились оплатить восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Всего Украина получит 90 танков, часть из них прибудет еще до конца текущего года.

Также Украина обратилась к США с просьбой передать дополнительные системы противовоздушной обороны для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, с помощью которых Россия атакует объекты критической инфраструктуры.

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