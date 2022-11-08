Самые эффективные из этих систем ПВО могут совершать 4500 выстрелов в минуту.

Украина обратилась к США с просьбой передать дополнительные системы противовоздушной обороны для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, с помощью которых Россия осуществляет атаки на объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает ABC News, соответствующее письмо в Конгресс США написал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. В нем глава парламента призывает Вашингтон предоставить Киеву высокомобильные системы противовоздушной обороны, известные как C-RAM. Стефанчук подчеркнул, что эти системы помогут защитить "важные объекты, особенно важные электростанции".

Высокопоставленный украинский политик также рассказал ABC News, что украинское правительство обратилось с официальным запросом к администрации Байдена относительно предоставления Украине систем C-RAM.

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В то же время в Пентагоне отказались предоставлять комментарии по поводу конкретного вооружения, которое поставляется или будет поставляться Украине. Представитель Министерства обороны США подполковник Гаррон Гарн отметил, что поддержка Америки "сосредотачивается на оборудовании, которое является актуальным для текущей борьбы".

"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на помощь в сфере безопасности, доставляя оружие со складов США, когда оно есть", – подчеркнул Гарн.

Системы C-RAM оснащены встроенным радаром для отслеживания входящих угроз и большой скорострельной пушкой для их сбивания. Как отмечают в НАТО, самые эффективные из этих систем ПВО могут совершать 4500 выстрелов в минуту.

Системы ПВО C-RAM

Военный эксперт Олег Жданов считает, что система противовоздушной обороны C-RAM легко справится с иранскими дронами-камикадзе. По его словам, эта система предназначена для перехвата мин и снарядов в полете: установка успевает засекать снаряды на сверхзвуковой скорости.

Как писал УНИАН, фактически C-RAM – это роботизированная скорострельная турель с M61 Vulcan, которая для наведения на цель использует собственную радиолокационную станцию сантиметрового диапазона, а также тепловизор. Это позволяет системе выявлять цели, высчитывать их траекторию и посылать ей на встречу сотни снарядов. Эффективная дальность стрельбы составляет 5,5 км, а гарантированная площадь, которую защищает система – 1,2 кв. км.

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