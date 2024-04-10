Такое оружие могло бы топить корабли и, возможно, разрушать пролеты сталебетонных мостов.

Украинские малые беспилотные катера, начиненные взрывчаткой, стали одним из основных средств в борьбе с Черноморским флотом России. Ими было поражено немало российских кораблей.

Последним из них был ракетный корвет "Сергей Котов", атакованный возле порта Феодосия на юго-востоке Крыма 5 марта, пишет Forbes. Если в этих дронах есть недостаток, то это, возможно, их боеголовки. Их вес составляет 400 или 500 фунтов (180 – 220 кг), и обычно это слишком мало для того, чтобы один беспилотный катер мог потопить вражеский корабль. Поэтому такие катера атакуют стаями, а операторы пытаются наносить по целям несколько ударов.

Вполне возможно, что украинцы имеют целью представить беспилотный катер с большей стандартной боеголовкой: 1100-фунтовый монстр (около 500 кг), как сообщается, взят из снятой с эксплуатации противокорабельной ракеты Styx.

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"Если это так, украинские операторы беспилотных лодок могут иметь новый класс оружия – такого, которое могло бы топить корабли и, возможно, также разрушать пролеты сталебетонных мостов, таких как стратегический Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Первые доказательства возможного появления нового катера появились на прошлой неделе, когда румынские чиновники обнаружили опрокинутую надувную лодку с жестким корпусом в Черном море вблизи Тузлы", – говорится в материале

Румынская береговая охрана отбуксировала затонувший объект в порт Констанца, где его осмотрели правительственные эксперты. По данным румынских СМИ, корабль был оснащен радиопомехами. Рядом также было найдено взрывное устройство – вероятно, боеголовка.

"Удивительно, но на фотографиях брошенного беспилотного надводного аппарата, похоже, изображена боеголовка, которая все еще прикреплена к носу судна. Мы не знаем наверняка, кому принадлежит дрон и как он оказался в румынских водах. Морской эксперт Х.И. Саттон сделал вывод, что сам корпус является модификацией поисково-спасательного катера американского производства, копии которого Украина получила в качестве помощи. А массивная боеголовка происходит от старой противокорабельной ракеты Styx, которую когда-то имел украинский флот", – пишет издание.

Если Саттон прав относительно технических деталей и аппарат действительно является украинским, возможно, украинцы пытаются добавить к своему флоту беспилотных катеров настоящий беспилотный боевой корабль – морской дрон с серьезной огневой мощью.

Морские дроны в войне

Украина активно использует морские дроны в войне с оккупантами. С помощью безэкипажных катеров был поврежден не один корабль Черноморского флота РФ.

На международном уровне Украина представила свой новый морской дрон MAGURA V5 еще летом 2023 года. Его показали в Турции на оборонной выставке International Defence Industry Fair.

Несколькими днями позже американский канал CNN показал, как выглядят вблизи украинские морские дроны-камикадзе MAGURA V5, используемые для атак по российским надводным целям. Первая публичная демонстрация этого оружия состоялась в июле 2023 года. Тогда утверждалось, что эти дроны способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

Уже в сентябре 2023 года стало известно, что в составе ВМС ВСУ создана отдельная бригада морских дронов. Она использует различные типы дронов: подводные, надводные, для разведки, разминирования и огневого поражения противника.

Кроме того, в арсенале Украины есть и морские дроны под названием Sea Baby ("Морской малыш"). Они были разработаны Службой безопасности Украины.

За месяцы войны украинские морские дроны стали настоящим "сдерживателем" российских военных кораблей. Они произвели революцию в военно-морской войне, отслеживая вражеские цели как в море, так и в военно-морских базах противника.

Примечательно, что Россия создала собственный морской дрон. Однако, как отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, он оказался неудачным.

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