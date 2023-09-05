В ВМС ВСУ также рассказали, где сейчас находится вражеский флот, и выгонят ли его украинские дроны.

В День независимости Украины стало известно, что в составе ВМС ВСУ создана отдельная бригада морских дронов, о которых ранее не рассказывали.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал некоторые подробности о новом подразделении. По его словам, бригада использует различные типы дронов: подводные, надводные, для разведки, разминирования и огневого поражения противника.

"Россияне стараются избегать встречи с ними. Пытаются прятаться за временно оккупированным Крымом. Вражеские корабли находятся у себя в бухтах, где они защищены боновыми заграждениями и различными системами охраны - их там много, на самом деле. Или держатся ближе к Новороссийску-это вторая военная база в Черном море ЧФ РФ. Основная - это Севастополь", - сказал Плетенчук.

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По его данным, сейчас в Новороссийске находится меньше кораблей противника, чем раньше, потому что они чувствуют определенную опасность.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские дроны выгнать вражеский флот из определенной части акватории, Плетенчук сказал, что невозможно что-то прогнозировать.

"Надо понимать, что есть некоторые задачи и задачи, которые некоторые единицы могут выполнить или не могут. Так или иначе наш путь заключается в развитии Военно-морских сил, учитывая то, что Украина - морское государство, которому посчастливилось иметь два моря, которые соединяются с мировым океаном. Для того, чтобы в какой-то момент она не оказалась государством у моря, мы должны иметь мощный флот, который должен состоять из крупных боевых единиц, как минимум из фрегатов и корветов", - подчеркнул он.

Он уточнил, что выполнять некоторые задачи могут только такие корабельные единицы. Так же как есть определенное назначение, например, у ПВО.

Спикер сказал, что не может разглашать другие подробности о бригаде морских дронов, добавив, что отечественным ВМС нужно развиваться, и "все покажет время".

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Как сообщал УНИАН, 24 августа, в День независимости Украины, стало известно, что в составе Военно-морских сил ВСУ сформирована отдельная бригада морских дронов.

Также в ВМС ВСУ отмечают, что не стоит списывать врага со счетов, потому что и у него есть большая группировка. В частности, Черноморский флот РФ - один из ее четырех флотов - имеет наибольший боевой опыт. В его составе 50 единиц больших кораблей и еще несколько десятков меньших единиц - катеров и тому подобное.

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