Корабли этого проекта уже применились россиянами в войне против Украины, а также в преступлениях в Сирии.

Россия ввела в состав своего флота новый малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" - носитель "Калибров" и "Ониксов".

Как сообщает Минобороны россиян, на днях в Балтийске состоялся "торжественный ритуал поднятия флага" флота на корабле.

Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из 12 кораблей проекта "Буян-М". Корабли этого проекта уже применились россиянами в войне против Украины, а также в преступлениях в Сирии.

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"Малый ракетный корабль "Град" успешно завершил государственные испытания и вошел в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота", - говорится в сообщении российского министерства.

Малые ракетные корабли проекта 21631

Серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море".

Официальное назначение кораблей этого проекта - !охрана и защита экономической зоны в морских бассейнах". На самом же деле корабли участвуют в агрессии против Украины.

По состоянию на январь 2021 года было известно о 9 построенных в составе серии кораблей, еще три строили.

Корабль предусматривает место для 8 крылатых ракет типа "Оникс", в перспективе еще и "Калибров". Корабли этой серии вооружены артустановками, установками зенитных управляемых ракет и пулеметами.

Потери Черноморского флота – данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 16 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потопленный ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.

Позже Россия ушла "в качестве жеста доброй воли" с острова Змеиный – из-за регулярных атак ВСУ, ослабив свою хватку незаконно контролируемой части Черного моря.

Как утверждал военный эксперт Олег Жданов, в связи с постоянными атаками Украины большая часть штаба ЧФ России была вывезена из оккупированного Севастополя в Россию.

Вместе с тем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

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