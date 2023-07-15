Это уже не первое видео с якобы "уничтожением" Leopard.

Российские пропагандисты не устают тиражировать фейки о якобы уничтоженных немецких Leopard, которые с начала лета выполняют боевые задачи ВСУ. За неимением "побед" рашистским "военкорам" приходится додумывать "истории" отснятых оккупантами роликов на линии фронта.

На очередной такой случай обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что Z-пропагандисты выдали видео движения нашего украинского Т-64 с помощью минного трала за подрыв на мини Leopard.

На ролике оккупантов и вправду трудно понять дальнейшую судьбу, как утверждалось, "украинского Leopard", поскольку кадры прерываются на самом момент этого так называемого "подрыва". "Благодаря инженерам 58-й армии "Леопарды" разлетаются вдребезги", - говорилось в пафосном сообщении рашистских "военкоров".

В то же время Бутусов выложил полный ролик с, как он заявил, этим самым танком, но который после "подрыва" уже двигался в сторону своих позиций собственным ходом. "Оказывается, Т-64 15-й бригады Нацгвардии с помощью минного трала прорывается сквозь минные поля оккупантов, качественно делает свою работу и без лишней суеты берет курс на возвращение к позициям", - пишет журналист.

Это уже не первое видео с якобы "уничтожением" Leopard. Ложь россияне публиковали и раньше. К примеру, еще в начале июня пропагандисты РФ заявили о якобы первых уничтоженных немецких танках Leopard 2, однако ими оказалась сельскохозяйственная техника.

Тогда же Стратком ВСУ предупреждал, что Россия готовит масштабную ИПСО со старыми роликами и фото о потерях Украины.

Минные поля и потери ВСУ - главное

Контрнаступление ВСУ продолжается уже второй месяц, при этом в командовании признали пока скромные успехи украинских сил на поле боя. А все потому, что, как отметил генерал Тарнавский, за это время россияне хорошо окопались и осуществили эффективное минирование территорий.

Из-за минных ограждений и того, что нерешительность Запада по предоставлению Украине дальнобойного вооружения и танков дала возможность россиянам в течение большого времени хорошо окопаться, бойцы ВСУ часто продвигаются вперед ценой собственной жизни.

Кроме того, эксперты и военные неоднократно настаивали, что без эффективной поддержки с воздуха украинские войска, уже оснащенные западными БМП и танками, все еще остаются уязвимыми для противника.

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