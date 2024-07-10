По его словам, увеличивается количество самолетов, доступных Украине.

Президент Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время решение по истребителям F-16. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение о еще 5 "петриотах" и десятки других систем ПВО, сегодня - решение по самолетам", - отметил он.

Также, по словам Зеленского, будут подписаны и два новых соглашения по безопасности.

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"Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты - наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях по безопасности именно так, как нужно", - сказал президент.

Кроме того, как проинформировал глава государства, в Вашингтоне состоится не менее десяти переговоров с лидерами стран.

"Благодарен всей нашей команде за активность. Сегодня будут встречи в Конгрессе США - обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов - желательно дальнобойных и далеко идущих", - резюмировал он.

Сколько F-16 нужно Украине?

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США заявил, что Украине необходимо по меньшей мере 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

По его словам, Украина постоянно ждет истребители от своих партнеров. "Знаете, мы постоянно ждем. Как моя мама ждала меня после школы, но я постоянно находил причины прийти позже. Но это серьезнее, гораздо серьезнее", - отметил глава государства.

При этом он фактически констатировал, что количество обещанных Украине F-16 союзниками на сегодняшний день не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте: "Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия... Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины, - сказал он. - У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 - это ничто".

По словам Зеленского, Украина нуждается в воздушном флоте.

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