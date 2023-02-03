Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T.

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины, согласно которому Стокгольм поставит ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T.

По сданным источников, обсуждения также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных в Киев.

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Отмечается, что Германия намерена отправить еще три системы IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в Украину в октябре 2022 года.

Как пишет Bloomberg, вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в своей Robotsystem 98, запускаемой с бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство скандинавской страны объявило, что поставит Украине систему ПВО, не уточнив ее тип.

В свою очередь, немецкой издание Spiegel пишет, что пока Стокгольм не хочет передавать пусковые установки, передает "Европейская правда". Вице-канцлер Роберт Хабек во время визита в Стокгольм предлагал предоставить мобильную "пусковую установку" шведского производства для IRIS-T-SLM. Однако успеха это пока не имело.

Spiegel отмечает, что пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия системы, которая уже есть на вооружении Украины и позволла бы защищать большие территории от российских обстрелов.

Швеция получила пять систем IRIS-T-SLS в 2019 году. Вторая "S" в "SLS" означает меньшую дальность действия.

В Министерстве обороны Швеции сообщили, что страна еще не является членом НАТО, однако расположение по соседству с Россией всегда нужно учитывать, когда речь идет о поставках оружия в Украину. В ведомстве отказались комментировать вопрос поставок систем IRIS-T.

Оружие для Украины - системы ПВО IRIS-T

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он был разработан немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов.

В октябре в Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Еще три системы ожидаются в этом году.

В конце января стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы. В декабре прошлого года Германия также передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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