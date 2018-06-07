Ракета "Нептун" и ЗРК "Печора": эксперт назвал самые ожидаемые новинки, которые скоро поступят на вооружение ВСУ

Одной из важнейших разработок, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ, является ракетный проект "Нептун".

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал самые ожидаемые новинки, которые в ближайшее время поступят на вооружение в ВСУ.

Об этом пишет журнал "Новое время".

Так, одной из важнейших разработок, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ, является ракетный проект "Нептун". В январе 2018-го стартовали госиспытания новой крылатой ракеты "Нептун", способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 км. А в перспективе — 500 км и более. Важно, что в этом проекте нет зависимости от иностранных комплектующих, все — отечественные. Уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль.

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Вертолет для всепогодного круглосуточного боя. Этот боевой вертолет, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя, давняя мечта украинских военных. Сейчас его госиспытания на финишной прямой.

Реактивные системы залпового огня "Ольха". Это — новое поколение артиллерии. Ожидается, что в 2018-м первые серийные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Ольха поступят в ВСУ. Все комплектующие — украинские. Ракета уникальна: один залп — 12 высокоточных попаданий (точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 км на дальности до 70 км. Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины.

Зенитный ракетный комплекс "Печора". Украина не производит зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но научилась их модернизировать. Переход от ЗРК С-125 к ЗРК Печора — серьезный скачок украинских разработчиков. Печора уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 км, и для нее уже разработана активная головка самонаведения.

Радиолокационная станция "Малахит". Эта радиолокационная станция значительно усилит систему отечественной ПВО. Малахит способен автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенные технологиями снижения заметности боевых машин — Стелс. Малахит уже поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в Украине испытали новый боевой модуль.