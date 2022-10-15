По его словам, Украина получит крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной пакет военной помощи от Соединенных Штатов.

Реакция президента появилась у Twitter.

"Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи безопасности для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины", - написал Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной.

Пакет помощи от США

Сегодня президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи суммой 725 миллионов долларов, которая будет передана для Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на сайте Петагона, в новом пакете военной помощи будут:

Более 200 многоцелевых транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч артиллерийских снарядов RAAM;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

дополнительные боеприпасы систем HIMARS.

5000 единиц противотанкового оружия;

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

медицинские принадлежности.

Ранее издание Reuters сообщало, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов.

4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии, столько, сколько это будет нужно.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новый пакет военной помощи США поможет ВСУ еще эффективнее освобождать Украину от оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: