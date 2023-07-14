Главком отметил, что партнеры боятся передавать оружие для ударов по российской территории.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что врага "можно и надо" убивать на его территории.

Как отметил Залужный в интервью The Washington Post, он не должен спрашивать разрешения кого-то, должен ли он делать что-то на территории врага, чтобы защитить свой народ.

"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что пути применят ядерное оружие? Умирающие дети не волнуются? Это наша проблема и нам решать, как убить этого врага. Если наши партнеры боятся использовать оружие, мы будем убивать свое. Но только столько, сколько потребуется", - сказал Залужный.

Последние новости контрнаступления ВСУ

Украинские военные добились некоторых результатов в Донецкой и Запорожской областях с начала контрнаступления. В течение 13 июля ВСУ имели успехи на направлении Белая Гора-Андреевка, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время есть хорошие новости с Мелитопольского направления: там за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км.и продолжают вести наступательные действия. Таким образом, Нацгвардия готовит почву для расширения наступления под Авдеевкой.

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, успешно.

Войска 36-й бригады морской пехоты были острием контрнаступления Украины и продвинулись на восемь километров в российские линии на юге Украины. Командир воинов полковник Виктор Сикоза раскрыл детали ожесточенных боев.

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