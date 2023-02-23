Лишь недавно он получил звание капитана.

Бывшего голову Генеральной прокуратуры Украины, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который сейчас служит в украинской армии, повысили в звании. Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Twitter Луценко стал командиром свода БПЛА.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 20 февраля 2023 года капитана Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части", - говорится в сообщении в соцсети.

Один из пользователей Twitter в комментарии к посту отметил, что недавний приказ о назначении Луценко звание капитану назначал командир воинской части, а не Главнокомандующий. На это Сарган ответила, что "имеет копию приказа с подписью Залужного", однако не имеет права его опубликовать.

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Отметим, что по словам Ирины Луценко, жены экс-политика – ее мужчина сначала находился в теробороне Киева, а позже работал на Николаевском и Херсонском направлениях. Уже более трех месяцев он проходит службу в районе Бахмута и Соледара.

В феврале Луценко получил звание "капитана" – об этом также сообщила жена бывшего генпрокурора.

Война в Украине: текущая ситуация на Донбассе

На Угледарском направлении враг пытается пополнить ресурсы живой силы моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

Сейчас Россия теряет до 2000 оккупантов на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО. Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев".

Кроме того, российские захватчики увеличивают численность оккупационного личного состава для ведения наступательных действий. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время пограничники на Бахмутском направлении отбили два вражеских штурма. Уничтожены еще 25 российских оккупантов.

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