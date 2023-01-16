Официальной информации пока нет.

В ночь на понедельник, 16 января, в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах. Согласно сообщениям в чатах, жители города слышали взрывы во многих районах, у некоторых из них задрожали окна. Российская оккупационная администрация еще не комментировала произошедшее.

Администраторы российских каналов называют их "хлопками" и сообщают о "работе противовоздушной обороны". Также пишут о якобы сбитии беспилотника.

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Взрывы в Крыму

Как сообщал УНИАН, в начале августа на военной авиабазе в Новофедоровке прогремели взрывы.

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего начался сильный пожар. Вследствие этого обрушились два автомобильных пролета.

В Министерстве обороны Украины тогда сказали, что не могут установить причину возгорания, однако призывают придерживаться правил пожарной безопасности и не курить в неустановленных местах.

Уже 29 октября в Севастополе раздались мощные взрывы. Сообщалось, что в результате этого получили повреждения российский фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

А 4 января в Севастополе слышали взрывы у военного аэродрома Бельбек. Тогда оккупанты заявили, что сбили над городом два беспилотника.

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