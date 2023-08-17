Эксперт убежден, что уже через некоторое время функциональность Крымского моста станет еще меньше.

Часть незаконно построенного Крымского моста до сих пор не восстановлена после первой атаки на переправу в октябре 2022 года. В целом мост работает всего на 50 процентов.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, уже почти год на Крымском мосту не функционирует железнодорожный путь.

"На Крымском мосту не работает один железнодорожный путь. Кроме этого, на нем не работает одна из автомобильных дорог. То есть мост в целом работает, но 50 на 50 процентов. Тем самым он уменьшил свои возможности по обеспечению российских оккупантов в круглосуточном режиме силами и средствами, техникой и прочим. Мост свои функции выполняет не на полную мощность", – пояснил он.

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При этом эксперт убежден, что уже через некоторое время функциональность Крымского моста станет еще меньше.

"Также я не исключаю, что он вообще может перестать функционировать", – подчеркнул Коваленко.

"Бавовна" на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года "бавовна" посетила Крымский мост впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Там взорвался грузовик, в результате чего загорелся поезд с топливом. Тогда был существенно поврежден железнодорожный путь, а часть автомобильной секции упала в воду.

Во второй раз взрывы на мосту прогремели уже 17 июля 2023 года. Без разрушения дорожного полотна на этот раз также не обошлось – там обвалился пролет. Как выяснилось впоследствии, эту операцию проводила Служба безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что переправу атаковали морские дроны, и поделился подробностями впечатляющей операции.

Но на этом "неурядицы" на незаконно возведенном россиянами мосту не прекратились. 12 августа там снова "работала ПВО", вся переправа была покрыта густым дымом. Местные насчитали по меньшей мере восемь взрывов, в то же время оккупационные "власти" заявили о сбитии двух ракет.

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