Оккупанта похоронили 27 января в селе Коренево Курской области.

В Украине минуснули "вагнеровца" с несочетаемыми фамилией, именем и отчеством - Рудольфа Акакиевича Редькина.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, о смерти оккупанта вспомнили информационные ресурсы Курской области. 33-летнего наемника ЧВК "Вагнер" Рудольфа Акакійовича похоронили 27 января в селе Корневой Кореневского района Курской области.

В сети Редькин вел малоинформативную страницу, но фото с тату "Бог всем судья", как отметил эксперт, намекает на его криминальное прошлое.

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"Вчера вечером родная сестра Редькина Татьяна Ведрашко-Редькина опубликовала серию фото с похорон Рудольфа - здесь и суровая российская действительность (бездорожье в деревне и халупы вековой давности - и все это в западноевропейской части эрэфии) и "воинские почести" с военным оркестром в честь бандита-наемника", - отметил эксперт.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки перечень мертвых оккупантов пополнился еще 850 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 124 710.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

Также уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

Впоследствии стало известно, что "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известного десантника с сирийским опытом - "героя русских сказок".

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