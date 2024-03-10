Россия может не устоять, если НАТО использует ту стратегию, которую россияне использовали против Украины.

Россия не готова отразить массированный ракетный удар со стороны НАТО, если такой произойдет. Такого мнения придерживаются российские же аналитики.

Американское издание Business Insider обратило внимание на публикацию в российском журнале "Военная мысль". В ней рассматривается гипотетический сценарий, в котором "вероятный враг" запускает мощный шквал ракет по жизненно важным объектам России - что похоже на тактику самих россиян в войне против Украины.

В публикации отмечается, что стратегия массированных ударов, примененная блоком НАТО, может заставить Россию использовать свое ядерное оружие в ответ. В заключении статьи авторы рекомендуют расширить миссии и оснащение Воздушно-космических сил России.

Видео дня

В частности российские эксперты требуют разработки более совершенных БПЛА и другого оружия, создания автоматизированной системы управления огнем (предположительно на основе искусственного интеллекта), а также "усовершенствования разведки, авиационной техники, аэродромов и других видов комплексного обеспечения".

Комментируя статью российских аналитиков, Business Insider связывает ее появление с началом масштабных военных учений стран НАТО "Северный ответ 2024". В 11-дневных маневрах на территории Норвегии, Швеции и Финляндии участвуют более 20 000 военнослужащих, 50 кораблей и 100 самолетов.

Business Insider также отмечает, что российские ВВС, хотя и достигли определенного успеха в поддержке наземных войск в войне в Украине, в целом показали себя "удивительно неэффективными".

Возможный конфликт России с НАТО

Как писал УНИАН, в Европе все больше понимают угрозу возможной войны с Россией. Например, о необходимости готовиться к "худшему сценарию" предупреждал министр обороны Германии Борис Писториус.

Также мы рассказывали, что в Германии правительственные аналитики составили базовый сценарий того, как может выглядеть начало войны России против стран НАТО. При худшем развитии событий россияне могут даже прорваться в Германию, считают немецкие эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: