Из каждой ситуации Россия делает суету, из которой вытягивает политические баллы, уверен правозащитник.

Русское военно-политическое руководство намеренно создает суету вокруг себя, чтобы получать с нее политические баллы.

Доверять Москве нельзя, ведь она проверяет на прочность противников, заявил в эфире канала FreeДОМ российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, сейчас Россия активно продвигает нарратив о готовности к переговорам с Украиной. Вокруг этого уже поднялась информационная шумиха. Впоследствии эту ситуацию Кремль использует, чтобы продвигать новый нарратив, мол "видите, мы предлагали, а они отказались".

"Помните, накануне войны, сколько раз Зеленский просил на высшем уровне встретиться с Путиным? Еженедельно. Он говорил, призывал... Что отвечал Путин? А теперь он за ним бегает, а Зеленский отказывается. Время для встречи на верхах уже упущено. Тогда нужно было, а сейчас нужно по-другому. Сейчас нужно делать какие-то убедительные действия, потому что война все меняет", - заявил Фейгин.

Переговоры с Россией

Вчера Россия в очередной раз публично проявила интерес к переговорам с Украиной. Более того, на этот раз в Министерстве иностранных дел страны-оккупанта заверили, что не имеют никаких условий относительно начала переговоров.

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю", - заявили в МИД РФ.

В отличие от РФ, Украина выдвигает России несколько ключевых условий для переговоров. Среди них восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину.

Позже появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинские власти показать открытость к переговорам с Российской Федерацией.

При этом 7 ноября 2022 года в Офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Российской Федерацией. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

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